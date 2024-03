Pirateria in Spagna | ok all’identificazione dei cardsharer

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 11 marzo 2024) Prosegue inla lotta alla. Il tribunale commerciale di Barcellona ha accolto l'istanza de La Liga di imporre alle emittenti di fornire i dati personali di coloro che condividono illecitamente i loro contenuti, quelli che in gergo si chiamano 's', cioè coloro che ridistribuiscono i contenuti di un determinato evento sportivo in cambio di un profitto. In una nota si legge che LaLiga ha "chiesto alla Corte di richiedere ad una serie di teleoperatori di fornire i dati identificativi di alcune persone associate all'IPS ottenuto legittimamente dalla Liga". Lo riporta Marca.