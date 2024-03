Picnic a Pasquetta a due passi da Roma | il posto perfetto per una giornata all’aria aperta

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pasqua in famiglia efuoriporta? Qualora le temperature e il tempo siano dalla nostra parte sono tante le cose da fare lunedì 1 aprile, tra tutte un bel. LEGGI ANCHE:–Pastiera napoletana, la migliore a. Dove comprarla Dove? A dueda, in posti unici all’insegna del relax e della tranquillità.vicino: ecco dove andare Unè sempre la soluzione giusta, tempo permettendo, per trascorrere unaspensierata e in compagnia. Ma dove? Ecco dove farlo: La vallata dei Pratoni del Vivaro ai Castellini si estende lungo il territorio dei Comuni di Rocca di Papa e Velletri ...