Picchia la compagna dopo aver sfondato il portone | arrestato dalla Polizia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 47enne della provincia di Napoli è statoe condotto in carceredi Stato su ordine del gip del tribunale di Napoli Nord perché accusato dimaltrattato la campagna, residente a Casal di Principe, nel Casertano. A far finire in cella l’uomo violento è stata la vittima, che il 20 febbraio scorso si è recata al Commissariato delladi Stato di Casal di Principe per denunciare che il compagno, nonostante il suo diniego, era entrato in casa sua sfondando a calci il portoncino di ingresso, le aveva messo le mani al collo e l’avevata con calci alle gambe e alla pancia, sottraendole poi 200 euro. La donna ha raccontato che da tempo l’uomo la vessava, malmenandola continuamente, minacciandola, soggiogandola ...

