Pianificavano attentati | tre palestinesi arrestati a L' Aquila

(Di lunedì 11 marzo 2024) Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita all’dalla Polizia di Stato nei confronti di 3per il delitto di «associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico» . Gli indagati, informa la Polizia, facevano opera di proselitismo e propaganda per l’associazione e, anche suicidari,...

