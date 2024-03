Perla “sollevata” dall’interesse di Alessio per Anita | ecco per quale motivo – VIDEO

(Di lunedì 11 marzo 2024)Vatiero “” per il distacco diFalsone? A quanto pare sì. La concorrente del Grande Fratello ha svelato il suo punto di vista chiacchierando con Letizia Petris.” dall' interesse diperperché Dopo il suo coinvolgimento enei confronti diOlivieri,Falsone si è notevolmente distaccato daVatiero ma la gieffina sembra non esserne particolarmente colpita: Lui mi ha detto che si sente distante. Poi mi ha detto che vuole abbracciarmi e io sono sfuggente e che il bene nei miei confronti rimane. Però io sono fatta così e non mi sento di dare tutto questo affetto perché non siamo amici da dieci anni e anche ...

Nuova lite al Grande Fratello per Perla: “Io ti vedo, so cosa fai in cucina” e urla tra i concorrenti: Nuova lite al Grande Fratello per Perla: “Io ti vedo, so cosa fai in cucina” e urla tra i concorrenti: Nessuna tregua al Grande Fratello: la serenità sembra un lontano ricordo nella residenza più osservata d'Italia. Recentemente, una disputa infiammata ha coinvolto Perla, che si è scontrata con un altr ...

Grande Fratello, Federico Massaro critica Perla Vatiero e lei sbotta: “Non hai tatto, non vedi che non sto bene”: Grande Fratello, Federico Massaro critica Perla Vatiero e lei sbotta: “Non hai tatto, non vedi che non sto bene”: Grande Fratello, Federico Massaro critica Perla Vatiero e lei sbotta: “Non hai tatto, non vedi che non sto bene”.

“Surreale!”, la sorella di Perla interviene dopo la puntata del Grande Fratello: frecciatina a Mirko: “Surreale!”, la sorella di Perla interviene dopo la puntata del Grande Fratello: frecciatina a Mirko: proprio una confessione inedita di Greta Rossetti … Leggi tutto “Greta e Perla amiche al Grande Fratello solo per una strategia Lo spiffero sollevato dal web – VIDEO” Beatrice Luzzi è la prima ...