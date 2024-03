Perdono | si lasciano | Silvy e Diego | cosa è successo dopo l' apertura del pacco finale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ad Affari Tuoi va in scena il gelo tra. Nella puntata di questa sera, lunedì 11 marzo, la coppia di concorrenti non ha avuto una lettura univoca della partita. I pacchi blu e quelli rossi sono volati via senza se e senza ma. Ma alla fine si arriva con uncon 5 euro e unda 50.000 euro. Il dottore in precedenza aveva offerto 24.000 euro, ma alla fine decide di proporre 20.000.non avrebbe voluto l'offerta ma il cambiomentreha deciso di chiedere un'offerta al dottore. Da qui cala il gelo nella coppia. Quando il dottore propone i 20.000 euro lui si rivolge ae gli chiede "faresti...", la risposta è gelida "decidi tu...". E così poi in dialettodice a ...