Perdenti ma contenti | da Schlein a Prodi è gara a negare la sconfitta “Al campo servono più contadini”

(Di lunedì 11 marzo 2024) In politica c’è una regola aurea: se vinci non devi esagerare, se perdi devi saper perdere. Purtroppo la sinistra l’ha violata in un senso e pure nell’altro. Prima ha fatto passare una vittoria risicata in Sardegna per un quasi ribaltone delle elezioni politiche del 2022 e ora che ha perso in Abruzzo si sta trincerando dietro una serie di scusanti, analisi abborracciate, disquisizioni sofistiche, per dire che sì si è perso, ma non così tanto, non così male, non così ecc. ecc. Insomma un po’ come la signora che dopo la visita col medico confessa di essere incinta ma solo un pochino. E veniamo alla galleria di commenti che, tra politici e giornali amici delextra large, fanno un po’ sorridere e un po’ lasciano di stucco. C’è Repubblica con il fondo di Francesco Bei che si rallegra perché la sinistra avrebbe scoperto che le regioni governate dalla destra sono ...