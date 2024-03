Perché Victoria De Angelis sta partendo in tour senza i Måneskin

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 11 marzo 2024)De, la talentuosa bassista dei, sta per mostrare al mondo un altro aspetto del suo eclettico talento musicale: la sua passione per il mixing e il djing. Sì,oltre ad essere una musicista, Vic è anche una DJ appassionata e ora è pronta a calcare diversi palcoscenici europei e americani con il suo nuovo. La brutta notizia per i fan italiani è che al momento non sembrano essere in programma date nel nostro Paese. Il suo debutto da solista nel mondo della musica elettronica è stato anticipato dalla pubblicazione di “’s Treat“, il suo primo mix disponibile gratuitamente su Soundcloud. In questo mix, che spazia per un’ora tra sonorità dance ed elettroniche,ha dimostrato il suo profondo amore per questi generi musicali, ...