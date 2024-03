Perché per la Gen Z sarebbe stata importante la vittoria di The Holdovers agli Oscar

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il film di Alexander Payne racconta di come universi totalmente opposti tra loro, in circostanze particolari, riescano a venire a contatto e comprendere le proprie differenze e fragilità. Un messaggiosoprattutto ora, in un periodo in cui la frattura tra Gen Z e altre generazioni è sempre più netta e profonda