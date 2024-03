Perché non funziona ChatGPT da giorni | una possibile soluzione

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024) Sono ormai svariatiche nona dovere nella sua versione per browser. Le richieste al chatbot di OpenAI hanno iniziato a non dare le adeguate risposte dallo scorso venerdì e le anomalie si sono poi accumulate nel corso del weekend appena concluso. In questa giornata di lunedì 11 marzo poi, la situazione non sembra per nulla cambiati e in molti vorranno di certo conoscere le motivazioni dietro i malmenti e magari provare a trovare anche qualche. Dallo status server di OpenAi apprendiamo che, sebbene i primi problemi siano apparsi da venerdì 8 marzo, solo ieri 10 marzo è stato un incidente per il servizio. In particolar modo, si è parlato di una grossa percentuale di errori che hanno impattato la piattaforma. Peccato che, a distanza di 24 ore e seppur non ...