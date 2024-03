Perché Miyazaki non era agli Oscar 2024 per il premio e ha visto lo show in ufficio?

(Di lunedì 11 marzo 2024) Hayaoe il produttore Toshio Suzuki non erano a Los Angeles per ritirare l’al miglior film d’animazione per Il ragazzo e l’airone. Una scelta che è stata motivata in maniera molto semplice dal direttore operativo dello Studio Ghibli, Kiyofumi Nakajima. “Perdonate la loro assenza, appartengono a una fascia d’età molto alta“, ha spiegato. Il concetto è stato ribadito da una dichiarazione dello stesso Suzuki. “Siamo onorati di ricevere ile ringraziamo l’Academy. Così come tutte le persone coinvolte nella produzione e i distributori internazionali. Io e Hayao, però, siamo invecchiati tanto“, si legge nel comunicato. A quanto pare il maestroavrebbe assistito alla cerimonia dal suo. E ironicamente (ma neanche poi troppo) ha detto: “Poiché sono ...

Oscar 2024. La notte più glamour e il trionfo di 'Hoppenheimer' con ben 7 statuette e di "Povere creature' con 4 (P. Tinorio): ... il "memory time" che ancora una volta vede protagonista l'Italia perché ad accompagnare il ...One MIGLIOR CANZONE ORIGINALE Billie Eilish "What Was I Made For" MIGLIOR FILM D'ANIMAZIONE Hayao Miyazaki "...

Oscar 2024, gli sconfitti: la maledizione di Scorsese, l'ambizione di Maestro, il ci siamo quasi di Past Lives: ... così come gli altri vincitori, da Hayao Miyazaki per Il ragazzo e l'airone allo sceneggiatore di ... non hanno brindato e, magari senza farsi vedere, non sono andati a dormire contenti, perché d'...