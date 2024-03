Perché Ghali è “deluso dagli artisti italiani”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di lunedì 11 marzo 2024) Casa mia, la canzone portata sul palco sanremese, dove si è classificato al quarto posto, sta avendo un enorme successo in radio ed è una delle più scaricate sulle piattaforme musicali, ma è costata aanche qualche polemica (vedasi quella sul palco di Domenica In con l’amministratore delegato Rai Roberto Sergio). Tutta “colpa” dell’impegno sociale e civile del rapper milanese di origini tunisine, che ha sfruttato il palco dell’Ariston, e quello del talk show di Mara Venier, per mandare messaggi di pace contro il genocidio che si sta consumando a Gaza nei confronti del popolo palestinese. Messaggi che si possono leggere anche in alcune strofe del suo pezzo, dovecanta “Come fate a dire che qui è tutto normale/per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale/per un pezzo di terra o per un pezzo di pane/non c’è mai pace”, ...