Perché c’era un cane in platea durante la cerimonia degli Oscar 2024

Abruzzo, l'effetto Sardegna non esiste: due i problemi: In gioco non c'è, come a destra, il secondo posto nella coalizione, ma il primo. Perché Giuseppe Conte non ha affatto ipotecato l'idea di riuscire nel miracolo di scavalcare Elly Schlein. Questo è il ...

Dossier per affossare la corsa al Colle di Silvio. E quei soldi alla donna misteriosa: "Ho lavorato con i miei metodi", Striano rompe il silenzio: cosa annuncia C'è poi un'altra notizia che getta ancora più ombre sulla storia, perché la Llupo ha usato quei soldi per pagare l'affitto di ...