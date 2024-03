Perché alla Fiorentina gira tutto male?

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 11 marzo 2024) Quando si è presentato ai microfoni di DAZN Vincenzo Italiano faticava a trattenere le lacrime, la disperazione, l’amarezza, la rabbia: una voragine di pensieri negativi che solo una partita non vinta all’ultima pti può aprire. Mentre la giornalista chiedeva “quanto le rode” ha abbassato lievemente il tono della voce, forse spaventata dall’impressione che Italiano stesse per prendere fuoco davanti ai suoi occhi. Ieri laha giocato meglio della Roma. Ha dominato il primo tempo, costruito occasioni, segnato un gol, spedito in area un numero non ricostruibile di cross pericolosi. Poi ha segnato un altro gol, ottenuto un calcio di rigore per andare 3-1. Insomma, laha fatto più o menoquello che bisognava fare per vincere, e non ha vinto comunque. Non ha vinto una partita che ...