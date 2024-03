Per una vita top una settimana di sport gratis

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Salutenei centri comunali gestiti da Insul territorio. Dal oggi al 17 marzo in quattro strutture – Cassano d’Adda, Melzo, Segrate e Trezzano sul Naviglio – torna Movement, il programma nato in casa che combatte la sedentarietà, grande male del nostro tempo, "migliaia di persone da sensibilizzare alla causa", spiegano gli organizzatori. Il successo della formula ormai consolidata è da ricercare nell’abbinamento "remise en forme" - divertimento, "senza barriere, limiti di età o di condizione fisica, è un’iniziativa per tutti". Il progetto in chiave locale "viene proposto a bambini, giovani, adulti, famiglie e cittadini che devono scegliere le attività a disposizione direttamente sul sito della società". "Sblocca il benessere che è in te" è il tema dell’edizione di quest’anno. L’iniziativa nasce per rimettere in circolo l’energia e ...