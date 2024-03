Per togliere la destra dal governo serve quel 20% di ex grillini che non vota più

(Di lunedì 11 marzo 2024) di Andrea Taffi Al di là degli illusori squilli di tromba e cambi di vento, al di fuori dei campi larghi, larghissimi e giusti,lo che conta (secondo me),lo che dopo ogni elezione (sia essa regionale o nazionale) si fa finta di non vedere è una cosa che invece fa la differenza: l’astensione. Anche in Abruzzo, come del resto è accaduto in Sardegna, la metà degli aventi diritto è stata a casa non hato.lo dell’astensione è un fenomeno storico dal quale, però, tutti si tengono lontani; apparentemente perché il non voto sembra impossibile da catalogare: chi ci dice che se la gente che nonlo facesse voterebbe propriopartito invece dil’altro? E così il fenomeno viene relegato ai margini della discussione politica, stancamente richiamato o ...

