(Di lunedì 11 marzo 2024) Unè stato trovatodopo almeno tredal decesso:, 58 anni, èper cause naturali nella sua abitazione a Gambarana, in provincia di Pavia.

Sono ormai svariati giorni che non funziona ChatGPT a dovere nella sua versione per browser. Le richieste al chatbot di OpenAI hanno iniziato a non dare le adeguate risposte dallo scorso venerdì e ... (optimagazine)

Per giorni nessuno sente il volontario della protezione civile Daniele Gozzo: lo trovano morto in casa: Per giorni nessuno sente il volontario della protezione civile Daniele Gozzo: lo trovano morto in casa: Un volontario della protezione civile è stato trovato morto dopo almeno tre giorni dal decesso: Daniele Gozzo, 58 anni, è morto per cause naturali nella ...

Villanova di Camposampiero. Ritrovo abituale per pregiudicati, bar viene chiuso per 30 giorni: Villanova di Camposampiero. Ritrovo abituale per pregiudicati, bar viene chiuso per 30 giorni: VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PADOVA) - Chiuso per 30 giorni un bar di Villanova di Camposampiero che per clienti aveva diversi pregiudicati. Il provvedimento è stato emesso dal questore ...

Maturità:per quasi 1 su 2 niente festeggiamenti dei "100 giorni": Maturità:per quasi 1 su 2 niente festeggiamenti dei "100 giorni": Per quasi la metà degli studenti di quinto superiore italiani, l'ultimo anno di scuola sarà privo dei due momenti ludico-ricreativi più iconici: il viaggio di istruzione, magari all'estero, e i festeg ...