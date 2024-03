Per brevità chiamati Oscar. L'alfabeto delle statuette 2024

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 11 marzo 2024) Rapidità, insperato ritmo e. La cerimonia deglidi quest’anno parte prima – per ragioni plausibilmente di location teatrale – e scorre in scioltezza. Il monologo di apertura di Jimmy Kimmel prende in giro Barbie (“Anche se non vincerete l’, avete già vinto la lotteria genetica”), ironizza sui film ormai iper-lunghi e si concede qualche stoccata – con moderazione – agli attori favoriti. Nel complesso, un’edizione che ha rispettato i pronostici. Oppenheimer fa incetta di premi con sette(su tredici) tra cui miglior film, miglior attore protagonista e non, e miglior regia (anche Nolan alla fine si è preso il suo). La miglior attrice protagonista è (un po’ a sorpresa, anche per lei) Emma Stone per Povere Creature! che si aggiudica il secondodella ...