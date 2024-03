Pensioni “rosa” più magre senza la previdenza complementare

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non solo gli stipendi ma anche ledelle donne sono più basse di quelle degli uomini, segnalando che il gender pay gap persiste anche “a riposo“. Ma cosa si può fare? Laed i Piani Individualistici possono svolgere un ruolo decisivo nella riduzione del gender pension gap, perché offrono l’opportunità di incrementare il montantestico attraverso investimenti personalizzati e usufruendo di vantaggi fiscali. Lo conferma una ricerca di Moneyfarm. Il gapstico Secondo un recente report dell’INPS, le donne ricevononotevolmente inferiori rispetto agli uomini: il vantaggio retributivo maschile in termini di reddito annuale è di circa il 40%, una percentuale che si riduce al 30% circa per le retribuzioni ...

