Peccioli | autocisterna si ribalta a una rotonda | autista illeso

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Pisa), 11 marzo 2024 – Spettacolare incidente, ma per fortuna senza conseguenze per le persone, sulla SP 64, Via della Fila, nel comune di(Pisa).Un'carica di percolato si èta in corrispondenza di una rotatoria senza coinvolgere altri veicoli. L'è rimasto. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i luoghi dell' intervento mediante il contenimento di una parte di percolato fuoriuscito nel sinistro. Sono in fase di organizzazione le operazioni di rimozione. Sul posto anche Arpat e polizia locale.