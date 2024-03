Pd | Abruzzo non cambia linea Schlein ‘avanti uniti’ | si stringe per intesa in Basilicata’**

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. (Adnkronos) – La sconfitta innonladi Elly. Unache “è sempre la stessa dall’inizio, dalle primarie”, dicono i suoi. Ovvero quel ‘testardamente unitari’ che però, nonostante l’ampia coalizione, non è servito ad espugnare la regione che ha nitidamente confermato il meloniano Marco Marsilio presidente. Ma pernon è l’anno zero del campo progressista. Anzi, la segretaria rilancia. Si sofferma sullo “scarto” ridotto tra le due coalizioni per dire quella è la direzione. “Unendo le nostre forze attorno a una visione comune abbiamo riaperto la partita e ridotto” lo scarto che c’era all’inizio della campagna elettorale. “Questo ci sprona a continuare a batterci con ancora più determinazione per costruire un’alternativa solida”. Sulla ...

