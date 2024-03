Pazienza | “Serviva il guizzo per sbloccare la partita”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ci aspettavamo tutti un risultato diverso. Volevamo la vittoria. Laera improntata sulle seconde palle, dovevamo trovare quelche ci potesse dare un risultato importante. Siamo stati poco bravi rispetto ad altre partite sporche”. Parla così Michele, dopo il pareggio arrivato contro la Virtus Francavilla. “Ghidotti è stato bravo a respingere il tiro di Artistico – dice – Noi con il palo colpito da Gori. È stata unasporca ma su un campo con pochissimi spazi si fa fatica a lavorare su qualcosa di diverso”. “Abbiamo osato con le tre punte. In un campo del genere giocare con tre punte non era la circostanza adatta. D’Ausilio ha creato delle situazioni pericolose. Da lui mi aspetto di più. Poteva darci qualcosa in più. Russo è entrato molto bene. Ha cercato ...