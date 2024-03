Paura Loredana Bertè | colta da malore | le sue condizioni

(Di lunedì 11 marzo 2024) Momenti diper, la cantante è statada: le ultime sulle suedi salute Momenti di grandequello che hanno vissuto i fan die, soprattutto, la cantante: nelle ultime ore la concorrente dell’ultimo Festival di Sanremo è statada un. Tanto è vero che il suo concerto, in programma questa sera al Brancaccio di Roma, è stato annullato. La nota arriva direttamente dalla sua pagina ufficiale social con questo messaggio: “Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, staseranon potrà andare in scena. Vi daremo ...

