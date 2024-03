(Di lunedì 11 marzo 2024) Come un tesoro nascosto nella natura inesplorata, la meraviglia si apre allo sguardo del viaggiatore che arriva ai, la, nata dalla rigenerazione ambientale di exdiin stato di abbandono sul Litorale Domizio (CE), svelando la magia di un sogno d’estate. L’estate aisignifica vivere esperienze all’aria aperta in piena libertà rigenerando corpo e spirito con soft yoga a bordo lago e con pratiche di meditazione, oppure dedicarsi a lunghe passeggiate a cavallo nell’, ad escursioni in bici (ospita la pista ciclabile a luminescenza ...

Pasqua multisensoriale ai Laghi Nabi: da ex cave di sabbia a prima Oasi Naturale della Campania: Pasqua multisensoriale ai Laghi Nabi: da ex cave di sabbia a prima Oasi Naturale della Campania: Come un tesoro nascosto nella natura inesplorata, la meraviglia si apre allo sguardo del viaggiatore che arriva ai Laghi Nabi, la prima Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambiental ...

Scienza, da una cellula della pelle “corsia veloce” per ottenere un embrione: Scienza, da una cellula della pelle “corsia veloce” per ottenere un embrione: Nuovo passo avanti verso il trattamento dell’infertilità: ricercatori dell’Università americana della Salute e della Scienza dell’Oregon, grazie ad esperimenti effettuati su topi, hanno fatto luce sui ...

Le iniziative di Trail Romagna. Il via con la Corsa della bonifica: Le iniziative di Trail Romagna. Il via con la Corsa della bonifica: ‘Sentieri e narrazioni, storie itineranti di Ravenna e della Romagna’ è il programma di escursioni di Trail Romagna che caratterizzerà il periodo marzo-ottobre 2024. ‘Romagna in Fiore’, è il ramo prin ...