Pasqua da Pasticceria Bonci si festeggia con la Bria Colomba

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arezzo, 11 marzo 2024 – Dadi Montevarchi lasi celebra da sempre con la, lievitato artigianale con bagna alcolica, prodotto senza conservanti e con pasta madre custodita da oltre 60 anni nei laboratori di famiglia. La. Lanasce dalla ricetta originale del Pancone e come il ‘Re di casa’ ha la stessa anima liquorosa di vini passiti selezionati in Toscana. Pochi gli ingredienti, ma di estrema qualità: farina, uova, zucchero, burro di latteria, lievito naturale da madre acida conservato da oltre 60 anni in casa, uva di Corinto e uva sultanina. La lievitazione è naturale e lunga 36 ore, come vuole la ricetta ...