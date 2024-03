Parte il Ramadan | a Gerusalemme cresce la paura

(Di lunedì 11 marzo 2024) I primi scontri alla Spianata delle Moschee alasciano presagire un mese complicato che potrebbe sfociare in qualcosa di più grave InsideOver.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a it.insideover©

Cos’è il Ramadan e quanti sono i musulmani in Italia: Cos’è il Ramadan e quanti sono i musulmani in Italia: Nel mondo gli islamici sono oltre 2 miliardi e da oggi digiuneranno fino al tramonto per circa un mese. Perché il Ramadan è obbligatorio e dove si festeggia.

Il cupo Ramadan a Gerusalemme e Gaza, prime tensioni e insicurezza: "Non può essere una festa": Il cupo Ramadan a Gerusalemme e Gaza, prime tensioni e insicurezza: "Non può essere una festa": Israele rafforza la sicurezza nel timore che possa degenerare la situazione. Limitati gli accessi alla moschea Al Aqsa, semivuota. Migliaia di poliziotti ...

“Ramadan, questo mese ci rende migliori. Il digiuno ha molti benefici per il corpo”: “Ramadan, questo mese ci rende migliori. Il digiuno ha molti benefici per il corpo”: E’ iniziato il periodo sacro per i musulmani: il pensiero di Yassine Lafram, presidente dell’Ucoii e della Comunità islamica bolognese: “Il vero segreto è la forza di fede, che ci fa uscire dalla rout ...