Parte il bonus colonnine elettriche | come funziona e a chi spetta

(Di lunedì 11 marzo 2024)2024: si. A partire da venerdì 15 marzo verrà attivata la piattaforma per accedere all'agevolazione rivolta alle imprese e ai professionisti che riconosce un contributo del 40% a copertura delle spese ammissibili per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica...

I tempi per il nuovo programma di incentivi per l’acquisto di auto ecologiche, annunciato il primo febbraio dal ministro Adolfo Urso, rischiano di subire prolungamenti. Inizialmente previsto per ... (quifinanza)

Bonus anziani 1380 euro oggi in Consiglio dei ministri: che cos’è, a chi spetta e come si spende: bonus anziani 1380 euro oggi in Consiglio dei ministri: che cos’è, a chi spetta e come si spende: bonus anziani 1380 euro oggi in Consiglio dei ministri: che cos'è, a chi spetta e come si spende per non vedersi revocato l'assegno ...

Bonus busta paga Scuola marzo 2024: ecco quanto spetta e a chi arriva: bonus busta paga Scuola marzo 2024: ecco quanto spetta e a chi arriva: è però altrettanto vero che – in base alle indiscrezioni di fonte sindacale che circolano in questi giorni – il bonus una tantum insegnanti e personale ATA sarà conferito a Parte. E soltanto ad alcune ...

Bonus colonnine imprese e professionisti 2024: come richiederlo: bonus colonnine imprese e professionisti 2024: come richiederlo: Al via le richieste 2024 del bonus colonnine imprese e professionisti: sono ammissibili le spese sostenute dal 4 novembre 2021.