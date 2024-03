Parolin | Ucraina? Prima condizione è mettere fine aggressione

(Di lunedì 11 marzo 2024) "L'appello del Pontefice è che 'si creino le condizioni per una soluzione diplomatica alla ricerca di una pace giusta e duratura'. In tal senso è ovvio che la creazione di tali condizioni non spetta solo ad una delle parti, bensì ad entrambe, e lami pare sia proprio quella diall'. Non bisogna mai dimenticare il contesto, la domanda che è stata rivolta al Papa, il quale, in risposta, ha parlato del negoziato e, in particolare, del coraggio del negoziato, che non è mai una resa". Lo dice il segretario di stato vaticano, il card. Pietroal Corriere.it.

L'invio di truppe occidentali in Ucraina come proposto dal presidente francese Emmanuel Macron, " sarebbe quella escalation che abbiamo sempre cercato di evitare fin dall'inizio, uno scenario non ... (quotidiano)

Parolin: «La prima condizione per la pace in Ucraina è mettere fine all’aggressione»: Parolin: «La prima condizione per la pace in Ucraina è mettere fine all’aggressione»: Il cardinale più stretto collaboratore del Papa spiega le parole di Francesco sul conflitto: ovvio che tocchi a Mosca il primo passo ...

Parolin «La prima condizione per la…": Parolin «La prima condizione per la…": “Il presidente Biden ha grande rispetto per Papa Francesco e si unisce a lui nelle preghiere per la pace in Ucraina, che potrebbe essere raggiunta se la Russia decidesse di mettere fine a questa guerr ...

Tentativi diplomatici e ansia per l’escalation, cosa c'è dietro le parole del Papa sull'Ucraina: «Non si parla di resa»: Tentativi diplomatici e ansia per l’escalation, cosa c'è dietro le parole del Papa sull'Ucraina: «Non si parla di resa»: Le parole di papa Francesco sulla guerra in Ucraina, consegnate alla tv svizzera, hanno scatenato polemiche. Il portavoce della Santa Sede Matteo Bruni: «Non è bandiera bianca» ...