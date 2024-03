Parla Zaffaroni | | Con cuore e testa Così abbiamo vinto sabato a Modena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) SALÒ (Brescia) La vittoria, tanto preziosa quanto ricca di determinazione, conquistata aha rilanciato la FeralpiSalò nella corsa per la salvezza. Mancano ancora nove partite e la squadra dinon solo si è riavvicinata ai play out ma ha dimostrato di voler combattere sino in fondo con qualsiasi avversario. Ora però trova Parma e Cremonese, le prime due della classifica cadetta. "Sulla carta - guarda avanti il tecnico gardesano - sono entrambe fortissime. Noi, però, non possiamo darci per vinti. Dobbiamo lottare e puntare a vincere anche quelle gare". "Da adesso sino alla fine - conviene mister- credo che non vivremo giornate tranquille. L’importante è riuscire a leggere bene ogni singola partita. Con ilsiamo stati finalmente bravo a portare gli episodi dalla nostra parte. Ci ...