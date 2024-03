Parità nella toponomastica Cernusco sceglie venti donne a cui intitolare vie e piazze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024)anche, acomincia la battaglia contro il gender gap per strada. Anche in questo caso la differenza di genere non è certo a favore delle, in Europa solo il 9% delle vie è dedicato a una esponente della cultura, della politica, del mondo dell’imprenditoria, o a una sportiva. Cambiare mentalità non è facile, il percorso è lungo, ma l’amministrazione ha impostato la rotta. Le prime alle quali verranno intitolati luoghi importanti sono 20 grandi "troppo spesso dimenticate, nonostante i loro meriti", dice Debora Comito, assessore alle Pari opportunità. Frida Kahlo, Tina Anselmi, Ilaria Alpi, Mia Martini, Artemisia Gentileschi, Lina Merlin, Fernanda Wittgens, Irma Bandiera, Lidia Menapace, le sorelle Mirabal, Helen Keller, Michela Murgia, Lea Garofalo, Mahsa ...