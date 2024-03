Parcheggia senza freno | rider muore travolto dalla propria auto

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tragedia ieri sera a Torrimpietra, vicino Roma. Un uomo pachistano di 45 anni, che stava effettuando delle consegne a domicilio, è stato investitosua stessache avevato in pendenza probabilmenteaver inserito ila mano. E’ accaduto intorno alle 22. Inutili i soccorsi. Sul posto i carabinieri.

