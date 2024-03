Paramount+ prepara una serie sul serial killer Happy Face | annunciati i protagonisti

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di lunedì 11 marzo 2024)lavora a una, ispirata alla vera storia di Melissa Moore, figlia delKeith Hunter Jesperson. La, creata da Robert e Michelle King, gli stessi di Evil e The Good Wife, è scritta da Jennifer Cacicio, già sceneggiatrice di Your Honor, che ricopre anche il ruolo di produttrice esecutiva. La protagonista disarà interpretata da Annaleigh Ashford, nota per i suoi ruoli in Ecco a voi i Chippendales e Masters of Sex. Accanto a lei una celebrità del cinema del calibro di Dennis Quaid, che per la televisione ha recitato, tra gli altri, in Goliath e Lawman: La storia di Bass Reeves. Annunciato nel cast anche James Wolk, reduce dallaTV Ordinary Joe, ma noto ...