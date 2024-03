Paolo Maldini all’Atalanta? Ecco l’opinione dei tifosi nerazzurri sui social

(Di lunedì 11 marzo 2024)deidell’Atalanta sul possibile arrivo in società dell’ex bandiera rossonerain dirigenza La notizia chepossa diventare un nuovo dirigente dell’Atalanta sta girando nell’ultima settimana. Su tale ipotesi che riguarda l’ex bandiera del Milan non ha esitato a dire la propria opinione il popolo nerazzurro sui. Tramite un sondaggio fatto su Instagram, raccogliendo un campione di 388 utenti, i risultati sono abbastanza chiari: il 91% vorrebbe, il restante 9% crede che sia meglio puntare su altro.

