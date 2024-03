Paolini-Potapova | Wta Masters 1000 Indian Wells 2024 | dove vederla in diretta tv

(Di lunedì 11 marzo 2024) Jasmineè pronta per affrontare una nuova sfida al Wta. La toscana, al terzo turno, ha dovuto battere nuovamente Anna Kalinskaya, l'avversaria che le ha conteso il titolo in finale a Dubaiha conquistato il suo primo. Sul cemento californiano la...

