Panucci | zero dubbi | «In Italia nessuno più forte dell’Inter!»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Christiannon ha mai avuto uno sulla vittoria finalein campionato, infatti lo conferma su Pressing. ASPETTATIVE – Le aspettative sulla squadra di Simone Inzaghi non erano così alte ad inizio anno. Secondoinvece è il contrario: «In questo momento il Milan non è più, punto. Non c'è discussione. L'Inter di quest'anno non è stata sottovalutata. Pensavamo tutti fosse la favorita ad inizio anno. I nerazzurri erano i grandi favoriti, il Napoli invece ha deluso rispetto allo Scudetto vinto pochi mesi fa. Chi c'è indi più»

Inter, via 8 big eppure per molti è la favorita: è polemica sul web: ... ma anche altri nomi illustri dell'ambiente pallonaro: da Luciano Moggi a Christian Panucci . E, ... Speriamo bene che Ausilio e Marotta riescano a fare gli ennesimi miracoli a bilancio zero" scrive un ...

Moviola Italia - Corea del Sud 2 - 1 Mondiali U20: Falcon Perez, un 6 risicato. Ma non è quella sciagura di Byron Moreno: Tempo zero: vai di wikipedia, vai di transfermarkt. Perché, diciamoci la verità. Come 21 anni fa, ... poi parato da Gianluigi Buffon estremamente generoso ai coreani per una trattenuta di Panucci su ...