Pantofola d'Oro da importazione. Con o senza i tacchetti

(Di lunedì 11 marzo 2024) DA OLTRE UN SECOLO AD ASCOLI si producono le scarpe da calcio dei grandi campioni. Il “saper fare“ che fa delle Marche il più importante distretto calzaturiero al mondo è caratterizzato da una cura artigianale frutto della competenza e della professionalità di coloro che ogni giorno selezionano i pellami scelgono le migliori suole sempre più performanti richieste dai fuoriclasse. L’amministratore delegato di, Kim Williams (a sinistra nella foto in basso), racconta la storia dell’azienda: "Per raccontare la storia dici vorrebbe un giorno intero e forse non sarebbe neanche sufficiente per raccontare i tanti aneddoti. L’azienda venne fondata nel 1886, ma è dopo la seconda guerra mondiale che il figlio del fondatore, Emidio Lazzarini, comincia a creare ‘’opere d’arti’’ per gli sportivi ...