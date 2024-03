Panico sulla SS100 | tir in fiamme nell’area di servizio

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tarantini Time QuotidianoUn incendio è divampato questa mattina in una stazione diQ8strada Statale 100, all’altezza di San Basilio. Sotto la tettoia della pompa di benzina si trovava un tir che è stato avvolto dalle. Fortunatamente non ci sono feriti, ma i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto hanno dovuto interrompere momentaneamente la circolazione su quel tratto di strada. Non è ancora chiaro cosa abbia scatenato il rogo, ma il forte vento di queste ore sicuramente ha contribuito alla sua propagazione.L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.