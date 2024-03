Panchina Milan | sostituto Stefano Pioli | Thiago Motta si allontana…

(Di lunedì 11 marzo 2024) Novità in arrivo sulladelpotrebbe dire addio ai rossoneri masi allontana. Le parole dell’ad del Bologna Grazie alla rete di Pulisic ilha vinto 1-0 contro l’Empoli in una partita molto complicata per la squadra di. Nonostante il valore dei singoli, infatti, i rossoneri non sono riusciti a imporsi con forza, soffrendo ben più del dovuto. Alla fine ilè comunque riuscito a portare a casa i tre punti e a mantenere la porta inviolata, ma sono comunque arrivate critiche nei confronti di. L’allenatore rossonero resta in bilico: al termine della stagione potrebbe dire addio al Diavolo. Al suo posto piace moltoma convincere ...

Troppi rischi, qualche fischio e la sensazione di non essere ancora guariti. Il Milan di Stefano Pioli , dopo aver battuto 4-2 lo Slavia Praga (rimasto in 10) a San Siro nell’andata degli ottavi di ... (sportface)

Antonio Conte può essere un nome per la Panchina del Milan in vista della prossima stagione? L'indizio social fa davvero sognare i tifosi ... (pianetamilan)

È un Milan dalla doppia faccia: Pioli prova a tenersi la panchina in 7 cruciali: È un Milan dalla doppia faccia: Pioli prova a tenersi la Panchina in 7 cruciali: Tra Slavia Praga e Verona i rossoneri si giocano tanto: l'obiettivo è trasformare in positivo in una stagione condizionata dall'andamento ...

Addio da 25 milioni: il Milan finanzia il doppio colpo: Addio da 25 milioni: il Milan finanzia il doppio colpo: Rivoluzione al Milan in vista, indipendentemente dal futuro di Pioli in Panchina: Ibrahimovic e la dirigenza rossonero pianificano il mercato ...

Esonero Pioli, società chiara col tecnico: deve centrare questi obiettivi per la conferma sulla panchina rossonera: Esonero Pioli, società chiara col tecnico: deve centrare questi obiettivi per la conferma sulla Panchina rossonera: Esonero Pioli, società chiara col tecnico: deve centrare questi obiettivi per la conferma sulla Panchina rossonera L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Stefano ...