Panchina Milan | Pioli stai attento | Antonio Conte era a San Siro con…

(Di lunedì 11 marzo 2024) Rimane incerto il futuro disulladel. E intanto a Sancontro l’Empoli era presente… Cosa ci facevadomenica pomeriggio a San? L’ex allenatore dell’Inter era presente per assistere al match del(sua prossima squadra?) contro l’Empoli in compagnia del rapper di fede rossonera, Fedez. I due hanno prima pranzato insieme presso il ristorante di Carlo Cracco, per poi assistere alla gara che ha visto vincere i rossoneri di misura sui toscani. La notizia è riportata da Calciomercato.com. Rimane dunque ancora incerto il futuro di Stefano. Ogni discorso verrà comunque affrontato a fine stagione. La dirigenza rossonera tirerà le somme di quanto fatto in questa ...

