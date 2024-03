Panchina Lecce | ecco chi è il favorito per rimpiazzare D’Aversa

La domenica della 28esima giornata di campionato si apre con il lunch match tra Lecce e Verona, due delle contendenti nella lotta per non retrocedere.... (calciomercato)

lecce, semplici e gotti in corsa per la panchina: Lecce, semplici e gotti in corsa per la Panchina: Sollevato dall'incarico Roberto D'Aversa, a Lecce è corsa contro il tempo per trovare un nuovo tecnico. Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com ...

Lecce, caccia al nuovo allenatore: quanti nomi per la panchina: Lecce, caccia al nuovo allenatore: quanti nomi per la Panchina: L' esonero di Roberto D'Aversa dopo i fatti di Lecce-Hellas Verona fa sì che la dirigenza del club salentino debba riflettere rapidamente sul nome a cui affidare la Panchina in un momento delicatissim ...

Ufficiale D'Aversa esonarato dalla panchina del Lecce: Ufficiale D'Aversa esonarato dalla Panchina del Lecce: Dopo i fatti accaduti nel finale della gara al Via del Mare contro il Verona, il club ha deciso per l'esonero del tecnico ...