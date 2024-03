Pallavolo Serie A2 La Emma Villas sfida Aversa al PalaEstra Nevot | Gara importante»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Luci delaccese alle 19 per la ventiquattresima giornata di campionato.affrontaper ‘vendicare’ la sconfitta dell’andata ma soprattutto per restare in piena corsa per il secondo posto della graduatoria, anche se tutti, in casa biancoblù, si affrettano a sottolineare che la griglia di partenza non sarà decisiva: "Per me cambia poco, non facciamo fatica a giocare fuori casa, secondi o terzi è uguale" ha detto il palleggiatore Thomasnell’intervista della vigilia. "È sicuro che si tratta di una partitaper entrambe, loro devono salvarsi" ha aggiunto l’alzatore, che poi ha ricordato il ko dell’andata: "Loro sono una buona squadra, all’andata abbiamo perso ma quel giorno non facemmo una grande partita. Dipende da noi, se giochiamo bene possiamo ...

Volley Modica trionfa a Bari e macina punti: ...Modica di coach Enzo Distefano che passa in 4 set sul campo della Just British Bari dopo poco meno di 2 ore di gioco e continua la sua corsa verso i play off del campionato di serie A3 di pallavolo. ...

Volley A2M. Dirige l'orchestra il maestro Daniele Sottile: Cuneo strapazza Ortona 3 - 0: ... i quali tornano in Abruzzo forse dicendo addio alla serie cadetta. Mvp dell'incontro, manco dirlo, ... nuove leve si stanno avvicinando al tifo organizzato della pallavolo maschile. E Dio solo sa ...

Pallavolo Play off SL – Piacenza risorge subito e la serie con Milano torna in parità: Pallavolo Play off SL – Piacenza risorge subito e la Serie con Milano torna in parità: Non vale il fattore campo in questo quarto di finale Play Off tra Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza. Si torna in parità 1-1 dopo Gara 2, anche se i ragazzi di Piazza partono meglio, sulle ...

Pallavolo Play off SL – Monza mette il turbo e battendo anche in casa Civitanova raddoppia il vantaggio nella serie: Pallavolo Play off SL – Monza mette il turbo e battendo anche in casa Civitanova raddoppia il vantaggio nella Serie: La Mint Vero Volley Monza mette il turbo e si aggiudica anche la seconda gara dei Quarti di Finale Playoff 2023/2024. La formazione brianzola sconfigge per 3-1 (24-26; 25-18; 25-21; 25-20) i vice-Camp ...

Pallavolo: ancora una sconfitta per il Grafiche Amadeo nella lunga trasferta contro lo Yaka Volley Malnate: Pallavolo: ancora una sconfitta per il Grafiche Amadeo nella lunga trasferta contro lo Yaka Volley Malnate: Giunge al termine della trasferta più lunga della stagione la nuova sconfitta del Grafiche Amadeo nel campionato nazionale maschile di Serie B di Pallavolo. Il sodalizio matuziano ha ceduto 3 a 0 ...