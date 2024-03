“Palcoscenico” | al teatro Lendi lo show di Masiello è un successo

Palmi, sul palcoscenico del teatro Manfroce Enrico Lo Verso è “Uno, nessuno, centomila”: Palmi, sul Palcoscenico del teatro Manfroce Enrico Lo Verso è “Uno, nessuno, centomila”: Platea da sold out per la rappresentazione del romanzo pirandelliano, con adattamento e regia di Alessandra Pizzi, nell'ambito della rassegna Synergia 48 promossa dall'associazione Amici della Musica ...

Linus debutta a teatro con Radio Linetti Live: «Sono un timido compulsivo, ma in situazioni come queste parlo per ore»: Linus, direttore artistico di Radio Deejay, arriva per la prima volta a teatro con Radio Linetti Live, uno spettacolo per divertirsi, riflettere ...

Una città sul palcoscenico: in scena al Cenacolo Francescano la compagnia Teatro in Sala: La Rassegna "Una città sul Palcoscenico" prosegue la sua 28° edizione sabato 23 e domenica 24 marzo con la Compagnia di Malgrate LECCO – La 28° edizione di "Una città sul Palcoscenico", rassegna che p ...