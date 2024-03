(Di lunedì 11 marzo 2024) Nella mattinata del 9 marzo scorso, adella locale Tenenza hanno, in flagranza di reato, M.G., 18 enne, e deferito in s.l. un minore, entrambi residenti nell’agro nocerino-sarnese, imputati per “resistenza a pubblico ufficiale”. Idurante un servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale hanno intimato l’alt al veicolo a bordo della quale viaggiavano i due, i quali tentavano di eludere il controllo dandosi alla fuga, venendo poi bloccatiun lungoin esito al quale il conducente del mezzo riusciva ad allontanarsi a piedi mentre il passeggero veniva dichiarato in stato di arresto. I successivi accertamenti deipermettevano di rintracciare, presso l’abitazione di un parente, ed ...

Pagani, non si fermano all’alt dei carabinieri: 18enne arrestato dopo inseguimento: Pagani, non si fermano all’alt dei carabinieri: 18enne arrestato dopo inseguimento: Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato a Pagani al termine di un inseguimento con i Carabinieri della locale tenenza ...

Pagani, 18enne arrestato dopo inseguimento dei Carabinieri: Pagani, 18enne arrestato dopo inseguimento dei Carabinieri: Nella mattinata del 9 marzo scorso, a Pagani, Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato, in flagranza di reato, M.G., 18 enne, e deferito in s.l.

Makka, la mamma della 18enne che ha ucciso il papà violento: «Non lavoro più e non esco di casa, ditemi come posso aiutarla»: Makka, la mamma della 18enne che ha ucciso il papà violento: «Non lavoro più e non esco di casa, ditemi come posso aiutarla»: Dal giorno in cui Makka ha ucciso il papà violento sua mamma Natalia è ospite di una struttura protetta. Nessun incontro con la figlia, attualmente agli arresti domiciliari in una comunità, e ...