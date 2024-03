Pafundi, il suo primo gol in Svizzera per festeggiare la prossima maggiore età: Pafundi, il suo primo gol in Svizzera per festeggiare la prossima maggiore età: Il giovane fantasista, di proprietà dell'Udinese, sta bruciando le tappe anche nel campionato svizzero, e segna la sua prima rete a tre giorni dal compleanno ...

Pafundi: primo gol in Svizzera, di questo passo l'Udinese non potrà riprenderlo a luglio: Pafundi: primo gol in Svizzera, di questo passo l'Udinese non potrà riprenderlo a luglio: Simone Pafundi si fa un bel regalo. A quattro giorni dal suo 18esimo compleanno (giovedì), segna il suo primo gol con la maglia del Losanna. Passato in vantaggio.

Segna Pafundi, ma il derby del Lago di Lemano è tutto del Servette…: Segna Pafundi, ma il derby del Lago di Lemano è tutto del Servette…: Al termine del derby, il Servette non assapora solo il gusto del derby 3-1, ma ha anche mantenuto la pressione sullo Young Boys capolista e avanti di un ...