(Di lunedì 11 marzo 2024) In una diretta Instagram la modella lodigiana è tornata a parlare della conservazione degli ovociti, una scelta che ha definito di "libertà"

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilgiornale©

"Ovuli congelati per mia figlia": è bufera contro Bianca Balti: "Ovuli congelati per mia figlia": è bufera contro Bianca Balti: In una diretta Instagram la modella lodigiana è tornata a parlare della conservazione degli ovociti, una scelta che ha definito di "libertà" ...

Bianca Balti alla figlia Matilda: «Congela gli ovuli, sarai libera. La biologia è crudele». Il social freezing e la scelta della modella: Bianca Balti alla figlia Matilda: «Congela gli Ovuli, sarai libera. La biologia è crudele». Il social freezing e la scelta della modella: La modella spiega la pratica del «social freezing». In Italia è costosa. Negli Usa molte donne fanno questa scelta ...

Bianca Balti, il congelamento degli ovuli come regalo a sua figlia Matilde: Bianca Balti, il congelamento degli Ovuli come regalo a sua figlia Matilde: La modella Bianca Balti ha intenzione di regalare a sua figlia la possibilità di congelare i propri Ovuli per avere figli "quando vorrà".