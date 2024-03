Overdose o avvelenamento? Un nuovo dibattito su come chiamare la morte per droga

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 11 marzo 2024) Laper? Il certificato didi Ryan Bagwell, diciannovenne di Mission, Texas, attribuisce la causa dellaa un’di fentanil. Tuttavia, sua madre Sandra Bagwell, sostiene il contrario. Nel mese d’aprile 2022, Ryan aveva assunto una pillola da una bottiglia di Percocet, acquistata con un amico in una farmacia messicana. La mattina successiva, la madre lo trovò senza vita nella sua camera. Un laboratorio delle forze dell’ordine ha confermato che le pillole nel flacone erano fentanil, non Percocetdichiarato. Sandra Bagwell insiste sul fatto che il figlio è stato avvelenato, non ha L'articolo proviene da News Nosh.