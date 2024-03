Otto bambini e un adulto morti per chelotossismo dopo aver mangiato carne di tartaruga marina

(Di lunedì 11 marzo 2024)sonodi. È accaduto sull’isola di Pemba dell’arcipelago di Zanzibar. Secondo i media locali, in ospedale sono finite 86 persone e,, sarebbe morta anche la mamma di uno di loro. La notizia sta facendo il giro del mondo. Secondo gli esami effettuati da Haji Bakari Haji, medico del distretto di Mkoani citato dall’agenzia Xinhua, ihannodimartedì scorso. Le autorità sono state informate del caso solo venerdì. A Zanzibar ladiè ...

