Osservatori astronomici | dove sono in Emilia-Romagna

(Di lunedì 11 marzo 2024) Bologna, 11 marzo 2024 – L’Universo si conferma sempre più un mondo ancora non del tutto conosciuto e che nasconde tanti misteri, ma nella nostra regione è possibile trovare e visitare strutture adatte a soddisfare la curiosità di chi è appassionato. Ecco, di seguito, l’elenco degliattivi in, raccolti per province, in cui è possibile grazie agli strumenti adatti osservare la volta celeste che ci circonda e tutti gli avvenimenti che essa ci regala, per ultimo il passaggio della cometa 12P/Fons-Brooks. Il fascino della Cometa 12P, i giorni e l’orario per vederla al meglio ina Bologna Tra i boschi dell'Appennino bolognese, nella località Ca' Antinori situata tra Medelana e Monte Pastore, è possibile ...