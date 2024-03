Ospedale Evangelico Betania | il direttore Bottino | Ancora un’aggressione | ora un drappello di polizia

(Di lunedì 11 marzo 2024) “al personale sanitario e di vigilanza del pronto soccorso del nostro, uno dei presidi sanitari di frontiera nel difficile quartiere napoletano di Ponticelli. Come abbiamo più volte segnalato siamo fortemente preoccupati e temiamo per l’incolumità del nostro personale che si dedica anima e corpo ad assistere pazienti che arrivano in pronto soccorso con patologie acute e che ovviamente devono dare la precedenza ai triage più gravi”. Lo ha sottolineato Vincenzogenerale dell’, che dopo i danneggiamenti e l’aggressione verbale che si è registrata ieri sera chiede l’istituzione di undi pubblica sicurezza. Due pazienti stanchi di aspettare il proprio ...

