Oscar | Garrone | Comunque un bel viaggio

(Di lunedì 11 marzo 2024) 8.40 "E' stato unfantastico, grande avventura.Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato in Italia, che hanno tifato per noi, i partner produttivi Rai Cinema e Pathé, il Mic,tutti coloro che hanno seguito il film e lo hanno amato.Tutte le persone che lo hanno visto nei cinema del mondo e ci hanno regalato grandi emozioni".Così a Los Angeles Matteo,regista di "Io capitano" film italiano tra i candidati come miglior film internazionale. La statuetta è andata a "La zona di interesse", di Jonathan Glazer.